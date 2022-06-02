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10:49 (мск), источник: Sport24

«Очень сексуально». Фигуристка Худайбердиева восхитила подписчиков, выложив 5 фото в купальнике

Выступающая в танцах на льду российская фигуристка Елизавета Худайбердиева восхитила своих подписчиков в соцсетях, показав себя в купальнике.

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5
фотографий
5
фотографий

Студентка, комсомолка, спортсменка и вроде красавица — так описывает себя Худайбердиева в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где она выложила пять красивых снимков с отдыха.

«Новая порция красивых фото», — так подписала снимки 19-летняя спортсменка в своем телеграм-канале. На фотографиях Елизавета в купальнике позирует на камеру в изящных позах.

Подписчики Худайбердиевой оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:

Лиза, где вы берете такие потрясающие купальники?

Красота спасет мир.

Какая невероятная красотка!!! Хорошего отдыха!

О! Ну вот это красивая девушка.

Чертовски хороша!

Удачи, всего наилучшего!

Красотка.

Лиза, твои купальники огонь! Ну и ты тоже!

Прекрасно выглядишь.

Красота такая, что глаз не отвести!

Лиза, ты прямо богиня красоты.

Очень сексуально и не пошло!!!

 «Очень сексуально». Фигуристка Худайбердиева восхитила подписчиков, выложив 5 фото в купальнике
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