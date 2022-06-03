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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александра Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике в Москве

Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике.

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Источник: РИА "Новости"

По информации «Матч ТВ», фигуристка выступит 9 июня в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. Она выйдет в сектор для прыжков в длину.

Соревнования, организованные Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Департаментом спорта Москвы, пройдут с 7 по 13 июня.

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