Александра Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике в Москве
Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике.
Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в соревнованиях по легкой атлетике.
По информации «Матч ТВ», фигуристка выступит 9 июня в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. Она выйдет в сектор для прыжков в длину.
Соревнования, организованные Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Департаментом спорта Москвы, пройдут с 7 по 13 июня.