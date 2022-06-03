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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Трусова примет участие в официальном турнире по легкой атлетике

Российская фигуристка Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по легкой атлетике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.

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