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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Анна Щербакова летом выступит в 24 ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова летом выступит в ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи.

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26
фотографий

«Аня Щербакова в июле — августе примет участие в моих гала-выступлениях в Сочи. Она будет участвовать в моем шоу “Чемпионы”. Программы пройдут с 8 июля по 8 августа. Аня выступит в 24 представлениях.

Также в шоу выступят Женя Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Состав участников будет абсолютно звездным», — сказал Авербух.

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