Анна Щербакова летом выступит в 24 ледовых шоу Ильи Авербуха в Сочи

«Аня Щербакова в июле — августе примет участие в моих гала-выступлениях в Сочи. Она будет участвовать в моем шоу “Чемпионы”. Программы пройдут с 8 июля по 8 августа. Аня выступит в 24 представлениях.



Также в шоу выступят Женя Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Состав участников будет абсолютно звездным», — сказал Авербух.