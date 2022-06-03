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16:39 (мск), источник: Газета.Ру

Роднина не считает Юлию Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что не считает российскую фигуристку Юлию Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой.

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Источник: РИА "Новости"

«Просто командные и индивидуальные титулы — это совсем разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но все же, знаете, если ты занимал первое-второе место в Советском Союзе в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не присуждали», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Липницкая одержала победу в составе сборной России в командных соревнованиях. В личном первенстве фигуристка заняла лишь шестое место. Тройку призеров составили россиянка Аделина Сотникова, Ким Ён А из Республики Кореи и Мао Асада из Японии.

Ранее во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подтвердили, что российская фигуристка Александра Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

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