Роднина не считает Юлию Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой

«Просто командные и индивидуальные титулы — это совсем разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но все же, знаете, если ты занимал первое-второе место в Советском Союзе в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не присуждали», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Липницкая одержала победу в составе сборной России в командных соревнованиях. В личном первенстве фигуристка заняла лишь шестое место. Тройку призеров составили россиянка Аделина Сотникова, Ким Ён А из Республики Кореи и Мао Асада из Японии.