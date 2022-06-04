Фигурист Кондратюк принял военную присягу на службе в Самаре

«На площади Славы в Самаре впервые в истории города и региона состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге новобранцев, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в пяти спортивных ротах ЦСКА», — сообщили в российском военном ведомстве.

Всего в субботу 193 спортсмена пополнили спортивные роты ЦСКА, дислоцирующиеся в Самаре, Балашихе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ватутинках в Москве. Среди новобранцев — заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире фигуристов, чемпион Европы Марк Кондратюк, а также пять мастеров спорта России международного класса, 103 мастера спорта России и 84 кандидата в мастера спорта России, победители и призёры европейских и мировых первенств по фигурному катанию, конькобежному спорту, стрельбе из лука, самбо, лыжным гонкам, гребле на байдарках и каноэ, биатлону, пятиборью и гребному слалому.

«Уважаемые коллеги, ветераны армейского спорта, спортсмены российских сборных! От лица руководства министерства обороны поздравляю вас с настоящим праздником! Для любого мужчины день принятия присяги всегда остается в памяти надолго, это новый этап в вашей жизни. Для любого спортсмена вхождение в ряды Центрального спортивного клуба Армии — это очень почетно! Я уверен, что все, кто сегодня принял присягу будут достойно нести знамя армейского и российского спорта. Здоровья, удачи вам на спортивных аренах! С честью и достоинством защищайте нашу страну на международных соревнованиях», — обратился к спортсменам начальник ЦСКА полковник Артем Громов перед началом торжественной церемонии.

В ответ спортсмены пообещали честно и доблестно нести военную службу и приумножать достижения клуба.