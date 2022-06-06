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12:39 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпийской чемпионке Юлии Липницкой исполнилось 24 года

Российская фигуристка Юлия Липницкая сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 24 года.

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Источник: РИА "Новости"

Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, серебряный призер ЧМ-2014, чемпионка Европы 2014 года.

Является победительницей двух этапов Гран-при, серебряным призером финала Гран-при, двукратным серебряным призером чемпионатов России.

Завершила спортивную карьеру в 2017 году.

В июне 2020 года у Юлии и Влада Тарасенко родилась дочь Каталина.

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