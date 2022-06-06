Олимпийской чемпионке Юлии Липницкой исполнилось 24 года
Российская фигуристка Юлия Липницкая сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 24 года.
Российская фигуристка Юлия Липницкая сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 24 года.
Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, серебряный призер ЧМ-2014, чемпионка Европы 2014 года.
Является победительницей двух этапов Гран-при, серебряным призером финала Гран-при, двукратным серебряным призером чемпионатов России.
Завершила спортивную карьеру в 2017 году.
В июне 2020 года у Юлии и Влада Тарасенко родилась дочь Каталина.