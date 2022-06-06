ISU допустил российских делегатов до участия в конгрессе и выборах организации

ТАСС, 6 июня. Делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) отклонили предложение украинской стороны об отстранении российских представителей от участия в конгрессе и выборах организации. Голосование прошло в понедельник в Пхукете.

Решение принималось тайным голосованием. Предложение украинской стороны не поддержали 55 членов конгресса, 48 человек поддержали, еще 13 воздержались от голосования. Для отстранения российских представителей от участия в конгрессе поддержать предложение украинской стороны должны были не менее ⅔ членов. Конгресс ISU продлится до 10 июня.

Российские представители также смогут участвовать в выборах на руководящие посты в ISU. Кроме того, было принято решение не отстранять от деятельности россиян и белорусов, выбранных на посты в организации.

На пост вице-президента ISU планирует переизбираться Александр Лакерник, он был избран на эту должность в 2016 году и переизбран в 2018-м. Лакернику 77 лет, перед выборами делегаты должны будут решить, готовы ли они к повышению максимального возраста чиновников с 75 до 80 лет. Соответствующее предложение внесли представители Эстонии, Латвии и Литвы.

На вхождение в технический комитет организации от России будут претендовать Юлия Андреева (одиночное и парное катание), Ульяна Чиркова (синхронное катание). В техком по конькобежному спорту намерен переизбираться Александр Кибалко, в техком по шорт-треку — Андрей Нефедов.