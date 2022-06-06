«Ищет себе богатого мужчину». Нугуманова на фоне скандала выкладывает откровенные фото, фаны недовольны

Елизавета Нугуманова — главный ньюсмейкер последних дней. Сначала все бурно обсуждали интервью Лизы Матч ТВ: кто-то поддерживал фигуристку, кто-то вставал на сторону тренера. Дошло до того, что в ближайшее время ФФККР создаст комиссию по этике, которая будет заниматься ситуациями наподобие этого конфликта.

А пока специалисты продолжают разбирать интервью на цитаты, Нугуманова улетела в Дубай.

Пройтись по пляжу под хит escape и Дани Милохина — почему бы и нет?

Вообще, без фоток на пляже и с яхты в Дубае не обходится ни один отпуск.

А еще Лиза вместе с Егором Кридом (заочно) спела отрывок из LAMBO URUS.

— (Я как) God сделал всех, вот и все дела.

Прыгнул на быка.

Да, порою было нелегко.

Теперь от всех проблем меня несет Lambo.

Открыл окно (и туда кинул все бабло).