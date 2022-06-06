«Ищет себе богатого мужчину». Нугуманова на фоне скандала выкладывает откровенные фото, фаны недовольны
Реакция.
Реакция.
Елизавета Нугуманова — главный ньюсмейкер последних дней. Сначала все бурно обсуждали интервью Лизы Матч ТВ: кто-то поддерживал фигуристку, кто-то вставал на сторону тренера. Дошло до того, что в ближайшее время ФФККР создаст комиссию по этике, которая будет заниматься ситуациями наподобие этого конфликта.
А пока специалисты продолжают разбирать интервью на цитаты, Нугуманова улетела в Дубай.
Пройтись по пляжу под хит escape и Дани Милохина — почему бы и нет?
Вообще, без фоток на пляже и с яхты в Дубае не обходится ни один отпуск.
А еще Лиза вместе с Егором Кридом (заочно) спела отрывок из LAMBO URUS.
— (Я как) God сделал всех, вот и все дела.
Прыгнул на быка.
Да, порою было нелегко.
Теперь от всех проблем меня несет Lambo.
Открыл окно (и туда кинул все бабло).
То, что Лиза на фоне всего происходящего спокойно выкладывает контент с декольте, понравилось не всем.