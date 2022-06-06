Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов женятся: Никита подарил кольцо на острове. История любви топ-пары России

В мир фигурного катания пришла, наверное, самая ожидаемая новость (из позитивных) — Виктория Синицина и Никита Кацалапов совсем скоро узаконят свои отношения.

Олимпийский сезон 2013/14 — последний, когда Вика и Никита катались не вместе: в том сезоне Елена Ильиных/Кацалапов и Синицина/Руслан Жиганшин сражались друг с другом за звание второй пары страны. На всех стартах Никита и Ильиных оказывались выше, более того: после Игр в Сочи их пару считали главными фаворитами нового цикла. Но почти сразу после ЧМ-2014 дуэт Ильиных/Кацалапов перестал существовать.

«Ко мне на диспансеризации подошел Никита, поблагодарил за сотрудничество и сказал, что больше выступать со мной не будет. Инициатива распада нашей пары исходила от него, я бы хотела особо это подчеркнуть», — вспоминала Ильиных.

Никита встал в пару с Викой, они уехали тренироваться в США, потом вернулись в Россию. Успехи пришли не сразу: новая пара проигрывала Ильиных/Жиганшину, их преследовали травмы. Однако долгие и упорные тренировки все-таки дали плоды — на сегодняшний день в коллекции Синициной/Кацалапова не хватает лишь личной олимпийской победы.