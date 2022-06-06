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13:33 (мск), источник: Sport24

Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов женятся: Никита подарил кольцо на острове. История любви топ-пары России

Они вместе почти 10 лет.

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Источник: Sport24

В мир фигурного катания пришла, наверное, самая ожидаемая новость (из позитивных) — Виктория Синицина и Никита Кацалапов совсем скоро узаконят свои отношения.

Олимпийский сезон 2013/14 — последний, когда Вика и Никита катались не вместе: в том сезоне Елена Ильиных/Кацалапов и Синицина/Руслан Жиганшин сражались друг с другом за звание второй пары страны. На всех стартах Никита и Ильиных оказывались выше, более того: после Игр в Сочи их пару считали главными фаворитами нового цикла. Но почти сразу после ЧМ-2014 дуэт Ильиных/Кацалапов перестал существовать.

«Ко мне на диспансеризации подошел Никита, поблагодарил за сотрудничество и сказал, что больше выступать со мной не будет. Инициатива распада нашей пары исходила от него, я бы хотела особо это подчеркнуть», — вспоминала Ильиных.

Никита встал в пару с Викой, они уехали тренироваться в США, потом вернулись в Россию. Успехи пришли не сразу: новая пара проигрывала Ильиных/Жиганшину, их преследовали травмы. Однако долгие и упорные тренировки все-таки дали плоды — на сегодняшний день в коллекции Синициной/Кацалапова не хватает лишь личной олимпийской победы.

Источник: РИА "Новости"

Вне тренировок фигуристы часто проводили время вместе, ездили в отпуск и сочиняли друг другу теплые посты. Но так как официальных заявлений не было, болельщики стали строить самые различные теории. Сегодня же они окончательно развеялись.

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