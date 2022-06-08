Вызов Трусовой: пять уникальных людей, разрывавших в разных видах спорта

Одним из главных спортивных событий лета станет выступление Александры Трусовой на Неделе легкой атлетике в Москве. В четверг именитая фигуристка выйдет в сектор прыжков в длину, примерив на себя новую роль. Пока переход серебряного призера Олимпийских игр в другой вид спорта выглядит как временный эксперимент. Но, может, в будущем Трусова превратится в полноценную легкоатлетку?

Фигуристка станет не первой звездой мирового спорта, появившейся в нескольких дисциплинах. До нее и другие атлеты пробовали себя в разных видах, добиваясь результата в совершенно не похожих друг на друга соревнованиях.

Всеволод Бобров

Самым известным отечественным атлетом, который решался на смену спортивного рода деятельности, является Всеволод Бобров. Свою спортивную карьеру он начинал в футболе, попав в ЦДКА после получения воинского звания. В дебютном матче в чемпионате СССР он оформил дубль, сразу же заявив о себе. С армейцами он трижды выиграл первенство Союза и два раза стал лучшим бомбардиром лиги. Во время зимних межсезоний, чтобы не терять спортивную форму, Всеволод выступал за команду ЦДКА по хоккею с мячом, с которой дважды выиграл Кубок СССР.

Травмы не позволили ему надолго задержаться в футболе, поэтому он сосредоточился на классическом хоккее, в который здоровье давало ему играть. На льду Бобров добился даже больших результатов, став шестикратным чемпионом СССР. С хоккеем связано и его главное спортивное достижение — победа на Олимпиаде 1956 года в Италии.

История Боброва удивительна еще и тем, что он выступал и на летних, и на зимних Играх. Всеволод со сих пор остается единственным спортсменом в истории, кто был капитаном футбольной команды на летней Олимпиаде и хоккейной — на зимней.

Перейдя на тренерскую работу, Бобров оставался верен себе. Всеволод успел поработать и в футболе, и в хоккее. Под его руководством футболисты ЦСКА впервые за много лет смогли добраться до финала Кубка, но трофей так и не завоевали. А хоккейная сборная СССР, возглавляемая Бобровым, дважды становилась обладательницей золотых медалей на чемпионатах мира.

Ильхан Мансыз

В 2002 году сборная Турции по футболу добилась лучшего достижения в своей истории. Команда добралась до полуфинала чемпионата мира, где завоевала бронзовые награды. В матче за третье место главным героем стал нападающий Ильхан Мансыз, оформивший дубль. Та игра на мундиале осталась самой значимой в карьере форварда, которая после турнира в Японии и Корее постепенно пошла на спад.

Через четыре года после чемпионата мира Мансыз принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за травм. Уйдя из футбола, Ильхан стал получать приглашения в разные местные шоу. Так в 33 года он стал участником турецкого аналога «Ледникового периода» и впервые встал на коньки. Бывший футболист выступал в паре со словацкой фигуристкой Ольгой Бестендиговой.

Образовавшийся дуэт стал победителем в шоу, после которого многих удивил своими словами. Мансыз и Бестендигова заявили, что планируют встать в профессиональную пару и отобраться на зимние Олимпийские игры в Сочи. Достичь заветной цели им так и не удалось, но в 2015 году они стали чемпионами Турции в парном разряде по фигурному катанию.

Криста Лудинг-Ротенбургер

Удивительно, как два совершенно не похожих друг на друга вида спорта могут совмещаться друг с другом. К примеру, вы знали, что конькобежцы во время тренировок часто крутят педали на велотренажере? Немецкая спортсменка Криста Лудинг-Ротенбургер настолько привыкла тренироваться на велосипеде во время межсезонья, что в один момент решила совмещать коньки и велоспорт.

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В 1984 году она завоевала золотую медаль в забеге на 500 метров на зимней Олимпиаде в Сараево. После того триумфа Криста начала профессионально совмещать коньки с велоспортом и спустя два года стала чемпионкой мира в спринте на велосипеде. А вскоре ей покорилось и вовсе уникальное достижение.

Раньше зимние и летние Игры проводились в один год, и только с 1994-го их начали разделять двухлетними перерывами. В 1988 году Лудинг-Ротенбургер выступила как на летней, так и на зимней Олимпиаде. В конькобежном спорте ей покорились золото и серебро, а велоспорт принес ей второе место. Так Криста стала первой в истории женщиной, выигравшей медали на зимних и летних Олимпийских играх в разных видах спорта.

Эдди Иган

Если Лудинг-Ротенбургер смогла стать медалисткой летних и зимних Игр, то Эдди Игану удалось завоевать золотые медали и там, и там. В далеком 1920 году юный американец отправился на летнюю Олимпиаду в Антверпен в качестве боксера. Эдди с ходу смог добраться до финала и завоевать золотую медаль.

Четыре года спустя Иган вновь попал в сборную США и отправился на свои вторые Игры. В этот раз Эдди выступил гораздо хуже, проиграв в первом же раунде. С тех пор он и не мечтал вернуться на Олимпиаду, довольствуясь своей победой в Бельгии. Но дальнейшие события предугадать было невозможно.

Восемь лет спустя ему позвонил товарищ, работавший в сборной США по бобслею. Оказалось, что команда-четверка осталась без одного из спортсменов всего за три недели до Олимпиады в Лейк-Плэсиде. До этого звонка Эдди никогда не занимался бобслеем, но решил согласиться на предложение своего знакомого. Так, имея меньше месяца на подготовку, он стал членом команды, которая завоевала золотые медали на Играх 1932 года. Иган остается единственным спортсменом в истории, кто смог стать победителем летних и зимних Олимпийских игр.

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Арвид Юрген

В 30-х годах прошлого века в Латвии блистал настоящий спортивный универсал. Арвид Юрген начинал свою карьеру в качестве футболиста и стоял на воротах. Голкипер четырежды становился чемпионом страны. Свои последние золотые медали в футболе он завоевал с командой АСК, за которую начал играть и в хоккейной лиге. Так Юрген добавил в свою коллекцию пять чемпионств в первенстве Латвии по хоккею.