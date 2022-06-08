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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В фигурном катании работают над компьютерной программой, которая может частично заменить судей

Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал что началась работа по применению в фигурном катании компьютерных технологий в судействе.

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Источник: РИА "Новости"

Вице-президент ISU, руководитель ветви фигурного катания Александр Лакерник рассказал на конгрессе организации в Пхукете, что началась работа по применению в фигурном катании технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.

— Несмотря на сложные обстоятельства, мы наконец начали работу над компьютерной программой вместе с канадской компанией Sportlogiq, возглавляемой бывшим фигуристом Крэйгом Бантином. Первая цель — определять обороты и докруты прыжков, но технология может быть использована и для других аспектов фигурного катания. Первые результаты были интересными и многообещающими, — сказал Лакерник, выступая с докладом.

Ранее конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании, а также продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

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