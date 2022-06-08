Трусова проведет открытую тренировку с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Приваловой

В открытой тренировке также примут участие олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами, исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова и заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов.