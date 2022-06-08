Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Польша
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Футбол. Лига наций
7.06
Литва
Турция
06
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
12:53 (мск), источник: Sports.Ru

Трусова проведет открытую тренировку с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Приваловой

Серебряный призер Пекина-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова 9 июня проведет открытую тренировку в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В открытой тренировке также примут участие олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами, исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова и заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов.

После тренировки Трусова выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь