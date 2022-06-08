Александр Тихонов: «Вслед за Галкиным и Пугачевой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют»

Медведева написала: «Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т. д. Это давление на наших спортсменов».

«Что я могу сказать… Вслед за Галкиным и Пугачевой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют. Россия, не взирая на все недостатки и беззаконие, обречена на победу. Женя выдающаяся, она одна и имеет право выбора и право голоса. Я, конечно, против смены гражданства российскими спортсменами, но они могут уезжать. Не надо лишать права выбора, сделайте такие условия, чтобы никто не хотел уезжать», — сказал Тихонов.