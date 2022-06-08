Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Шотландия
Армения
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Ирландия
Украина
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Уэльс
Нидерланды
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Бельгия
Польша
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Футбол. Лига наций
9.06
Португалия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева одобрила ужесточение возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) ужесточить возрастной ценз для участия в соревнованиях. Спортсменка опубликовала пост в социальных сетях.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

25-летняя Туктамышева одобрила поэтапное повышение возрастного ценза, посчитав это правильным с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья спортсменов. Она подчеркнула, что перемены позитивно скажутся и на соревнованиях юниоров, где должна вырасти конкуренция.

В ISU приняли решение о постепенном повышении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

13 мая ISU опубликовал исследование, в котором рационализировалась необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты пришли к выводу, что допуск юных фигуристок к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.

 Мамаеву запретили покидать Россию
Волков подпишет новый контракт с UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь