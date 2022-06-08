Туктамышева одобрила ужесточение возрастного ценза в фигурном катании

25-летняя Туктамышева одобрила поэтапное повышение возрастного ценза, посчитав это правильным с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья спортсменов. Она подчеркнула, что перемены позитивно скажутся и на соревнованиях юниоров, где должна вырасти конкуренция.

В ISU приняли решение о постепенном повышении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.