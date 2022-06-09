Фигуристкам разрешили не носить юбки в танцах на льду

Раньше это правило было обязательным. Решение было принято в рамках Конгресса ISU в Пхукете (Таиланд).

Как сообщает ТАСС, остальные правила в отношении костюмов остались неизменными: «На чемпионатах мира, международных соревнованиях и Олимпийских играх костюмы фигуристов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины».