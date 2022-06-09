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11:13 (мск), источник: Sport24

Фигуристкам разрешили не носить юбки в танцах на льду

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристкам в танцах на льду больше не носить юбки во время выступлений.

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Источник: РИА "Новости"

Раньше это правило было обязательным. Решение было принято в рамках Конгресса ISU в Пхукете (Таиланд).

Как сообщает ТАСС, остальные правила в отношении костюмов остались неизменными: «На чемпионатах мира, международных соревнованиях и Олимпийских играх костюмы фигуристов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины».

Конгресс ISU завершит свою работу в пятницу, 10 июня.

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