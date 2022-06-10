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12:09 (мск), источник: ТАСС

Ни один представитель России не вошел в техкомы Международного союза конькобежцев

На места в технических комитетах претендовали Юлия Андреева, Ульяна Чиркова и Андрей Нефедов.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 10 июня. Российские представители не были выбраны ни в один из технических комитетов Международного союза конькобежцев (ISU). Выборы прошли в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете.

На места в технических комитетах претендовали Юлия Андреева (одиночное и парное катание), Ульяна Чиркова (синхронное катание) и Андрей Нефедов (шорт-трек).

Ранее в пятницу россиянин Александр Кибалко был избран в совет ISU.

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