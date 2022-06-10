Ни один представитель России не вошел в техкомы Международного союза конькобежцев
На места в технических комитетах претендовали Юлия Андреева, Ульяна Чиркова и Андрей Нефедов.
На места в технических комитетах претендовали Юлия Андреева, Ульяна Чиркова и Андрей Нефедов.
ТАСС, 10 июня. Российские представители не были выбраны ни в один из технических комитетов Международного союза конькобежцев (ISU). Выборы прошли в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете.
На места в технических комитетах претендовали Юлия Андреева (одиночное и парное катание), Ульяна Чиркова (синхронное катание) и Андрей Нефедов (шорт-трек).
Ранее в пятницу россиянин Александр Кибалко был избран в совет ISU.