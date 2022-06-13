«Ваша дочь жирная»: откровения российской фигуристки об адских диетах

С необходимостью бороться за вес сталкивается большинство фигуристок. Счастливы те, у кого по природе быстрый обмен веществ, легкие кости и астеничное телосложение — они могут не перебирать с питанием, не умирать под пленкой на беговой дорожке и при этом выглядеть так звонко, как будто едят только майскую росу. Но все остальные — фигуристки с обычным сложением и склонностью к полноте — неминуемо в какой-то момент слышат от тренера: «Ты жирная». И если вы думаете, что такое говорят только расцветающим пубертатным красавицам, то нет — это обычное дело и для ребенка.

«Впервые мне сказали худеть лет в одиннадцать. Но вообще моей маме об этом сказали, когда она меня только привела на каток — лет в шесть. Сказали, мол, ребёнок пухлый, надо кормить его только капустой и тушеными овощами. Мама не послушала столь здравого совета», — здесь и далее курсивом мы отмечаем цитаты нашей героини.

До поры юным фигуристкам можно есть довольно свободно, потому что детский организм почти не восприимчив к набору веса. Но однажды взвешивания учащаются, а свобода и нормальное питание заканчиваются.

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«Взвешивания… это ад. Это страх. Это слёзы. Меня трясло, и не только меня, мы стояли толпой и трясло всех. И каждый ждал своей “минуты славы”. За минуту до взвешивания все стремились снять с себя все что возможно. Сходить в туалет и хоть как-то облегчить себя. Взвешивание в тренерской — это отдельная романтика. Если в медкабинете нас ещё не так сильно ругали, в тренерской можно было услышать многое. Там ругали максимально яростно, не выбирая выражений. И, конечно, потом это переносилось на лёд. И все твои ошибки — это не с техникой что-то не так, а потому что ты жирная».

Смысла делать пытку весами ежедневной на самом деле нет. Врачи скажут, что вес может колебаться в зависимости от объема нагрузок, например, — уставшие мыщцы удерживают больше воды, а у девушек еще он зависит и от времени цикла. Контроль веса в понедельной динамике выглядел бы куда более разумным, но все — и спортсмены, и тренеры, — как будто привыкли существовать в этом неврозе худеющих. Неудивительно: когда техника прыжка построена таким образом, что привес в 300 граммов превращает грозного чемпиона в заливочную машину, полирующую лед, за эти 300 граммов будут бороться до смерти.

Не будем забывать, что историю российских больших побед в женском одиночном катании в последние лет десять писали те, кому по природе положено расти. Здоровые подростки не могут не расти. Как тут не вспомнить Александру Трусову, которой как-то по ходу сезона приходилось перешивать платья не столько из любви к разнообразию, сколько из-за стремительного роста — они просто стали ей малы. Довольно странно в такой ситуации взвешивать подростка каждый день и третировать за каждые сто граммов. Отдельная тема — отношения с водой. Ее фигуристки с молчаливого или громкого согласия тренеров давно объявили опасным врагом.

«Взвешивание было каждый день, иногда даже два раза в день, и мы не знали, в обед оно будет, утром или после всех тренировок. И весь день не пили воду, потому что не знали, когда именно нас взвесят, а плюс сто граммов — это катастрофа».

Алина Загитова в телешоу «Вечерний Ургант» на всю страну спокойно рассказывала, как на Олимпиаде только полоскала рот, а воду не пила — боялась привеса в сотню граммов, потому что это, на ее взгляд, могло как-то сказаться на выступлении.

Виктория Синицина в интервью Р-спорт говорила, что когда заканчивалась ледовая тренировка и наступал вечер, она надевала штаны, три кофты, а раз в неделю еще и обматывала себя пленкой, и час непрерывно бежала — таким образом устраивала себе жесткую сушку.

Несмотря на все принимаемые меры, включая отказ от употребления воды, каждая вторая фигуристка в какой-то момент слышит от тренера, что ей нужно похудеть. Что она делает? Идет к подружкам по группе или к маме, которая общается с мамами старших подружек по группе. Они уже имеют опыт борьбы с лишним весом и охотно этим опытом делятся.

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Поскольку похудеть нужно немедленно, — тренер не ждет, конкурентки не дремлют, — то и меры сразу выбираются радикальные. Скажем, яйцо на завтрак, яблоко на обед и чай на ужин. Плюс к этому пара часов на то самое ОФП в пленке (которое не выводит из организма ничего, кроме воды) и баня. Какое-то время это работает, девочка худеет и думает, что все сделала правильно.

"Один раз нужно было за полторы недели сбросить 6 килограммов. Я перепробовала все. Было такое, что я могла не есть вообще по три дня. Была диета, на которой я сильно похудела, но почти не могла работать: йогурт с утра, яблоко днём и стакан кефира вечером. Ненавижу кефир, но тренеры говорили, что надо обязательно его пить. Я пробовала белковую диету, монодиету на гречке. Но самой действенной и ужасной для организма была шоколадная диета. Ешь только что-то сладкое — два батончика Сникерса за день, например, — и больше ничего. Этого мне хватало, чтобы каждое взвешивание был небольшой отвес.

Ни одна диета мне не помогла похудеть так, как успокоиться и забить на это все. Сколько бы я ни бегала в пленке, ни пытала свой организм, только в состоянии покоя он начинал отдавать вес".

Это происходит потому, что организм, привыкший на фоне нагрузок существовать на условные пятьсот калорий в день (что ниже минимальной нормы даже для человека, проводящего день на диване), замедляет обмен веществ. Он не может себе позволить работать с таким дефицитом и адаптируется к тому, как его кормят.

«Периодически случалось, что вес мой устраивал всех, но это было очень редко. Держать его было сложно, потому что на фоне обычных наших тренировок дополнительный бег и ограничения в еде были серьезным стрессом для организма».

То есть беспощадная диета на яйце, яблоке или сникерсе вдруг перестает работать. Вес стоит или даже растет. Тренер в бешенстве: «Ты чего там, жрешь торты по ночам? Выгоню из группы!». И девочка снова идет за советом к старшим подружкам. Подружки уже через все это прошли и знают, как обмануть организм.

Поскольку довольно трудно съедать меньше, чем яйцо в день, в ход идут еще более разрушительные способы уменьшения цифры на весах. Например, две таблетки слабительного с красивым названием перед сном — и все, утром у спортсменки гарантированно минус полтора кило. Не жира, конечно, а воды и содержимого кишечника — но разве тренер говорил про жир? Не говорил. Но взвешивание пройдено успешно, а то ещё ее и в пример приводят остальным — смотрите, мол, как «Маша» похудела. Маша молодец, будьте как Маша! «Маша» в кои-то веки получает от тренера не только моральные тумаки, но и одобрение, и радостно идет в аптеку за новой пачкой слабительного. Обретая такое мощное действенное оружие, фигуристка понимает — ого, это я сейчас могу съесть бургер и запить его фрапучино со сливками, а потом просто принять слабительное перед сном, и привеса не будет.

Это действительно может работать какое-то время. Но систематическое употребление слабительных имеет печальные последствия — помимо косметических проблем с волосами и кожей, девочка получает синдром раздраженного кишечника, дисбаланс минеральных веществ и воды в организме, плохое самочувствие и отсутствие каких-либо сил, чтобы тренироваться. Поэтому однажды она все же перестает принимать слабительное. А вес… ну, вы понимаете. Вес начинает расти.

Тогда на помощь приходит старый добрый бесплатный способ моментального похудения. Два пальца в рот после еды или перед взвешиванием — для этого даже в аптеку идти не надо. Кто хоть раз это пробовал, хорошо понимает, что трудно представить более неприятный способ самоистязания. Во рту появляется и долго не проходит кислый привкус полуразложившейся пищи с желудочным соком, в глазах встают слезы, тело начинает трясет, руки леденеют. Иногда рвота получается не сразу, поэтому давить на корень языка приходится сильнее, и потом он болит. Можно по неосторожности поцарапать себе гортань ногтями. Это все плохо звучит, выглядит и, конечно, превосходит все предыдущие способы похудения по степени вреда организму. Многие это понимают, но остановиться уже не могут.

Заставлять повторять с собой этот ужас с постоянно рвотой может только какая-то очень серьезная, по мнению фигуристки, причина. Например, когда она отдала спорту уже лет десять жизни, а теперь тренер выгоняет ее из группы, если не будет минус три кг за неделю. Или когда она очень хочет есть, а есть вроде бы нельзя, но и не есть уже тоже невозможно — измученный годами голодовок организм просто берет свое, желая сметать все съедобное в пределах досягаемости. Это уже не про силу воли или безволие, а про болезнь.

Регулярная рвота почти всегда заканчивается анорексией. В нашем фигурном катании была пара громких случаев, когда кроме, собственно, болезни был диагностирован еще и значительный дефицит массы тела — парница Юлия Антипова и одиночница Юлия Липницкая. Обе проходили лечение в специализированной клинике в Израиле. Но многие случаи не получают огласки. Девочки просто годами живут со своей болезнью, каким-то чудом выкарабкиваясь со дна самостоятельно, но все равно сохраняют проблемы с психикой на всю оставшуюся жизнь.

«Я до сих пор боюсь взвешиваний и взвешиваюсь по десять раз на дню — такая дурацкая привычка. Мои отношения с едой полностью здоровыми назвать нельзя. Я до сих пор не принимаю себя и часто ругаю себя за то, что вообще ем. Могу начать резко заедать что-то, потом очнуться и вспомнить, что вообще-то все хорошо — завтра не надо на тренировку».

Юлия Антипова и Нодари Майсурадзе | Источник: РИА "Новости"

Драма еще в том, что рядом с нашей условной героиней и ее тренерами существуют другие персонажи. Не все тренеры унижают и оскорбляют, не все тренеры избегают отправлять фигуристок к врачу и даже диетологу для решения проблем, не всем девочкам так тяжело дается держать вес. Но это обстоятельство не обесценивает опыт и страдания других.

«У меня есть примеры классных тренерских штабов, где тренер, даже если и видит проблему, решает ее путем ОФП и СФП (общефизическая и специальная подготовка), и спортсмен даже не узнает, что у тренера были претензии к его весу. Потому что эти претензии главный тренер передавал тренеру по ОФП, например, и все общими усилиями решали вопрос. А еще есть шикарные девчонки, просто от природы имеющие красивую фигуру для эстетических видов спорта. У них вопрос веса никогда не поднимался».

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Есть ли вообще способ перевести вопросы борьбы с весом в фигурном катании в разумную плоскость?

«Нет закономерности, мужчина или женщина тренер, молодой или взрослый. Кто усердно учился в институте или читал книжки, тот знает, что и когда развивается. Понимает, как работают мышцы, как устроено тело взрослеющего спортсмена. Желание разбираться в вопросах пищевого поведения и правильного отношения к похудению зависит от запросов тренера, в первую очередь, к самому себе».

Возможно, корень проблемы в том, что многие тренеры сами имеют расстройства пищевого поведения. Они сами прошли через диету на сигарете и огурце в день, сами прятались в туалете перед взвешиванием, сами каждые полчаса щипали себя двумя пальцами за складочку кожи на животе, проверяя, не стали ли за эти полчаса непоправимо толстыми. Им самим, прежде всего, нужна помощь — психологическая, медицинская, образовательная. Но раньше на это все никогда не хватало времени, осознанности и мотивации — если все и так работает, если на какой-то схеме у тебя или у других не заканчиваются медали и рекорды, значит, и менять нечего.

Теперь, когда новыми правилами ISU официально увеличен возраст выхода во взрослые с 15 до 17 лет, а российских спортсменов не допускают до международных соревнований, времени на системную перестройку у нас много. В том числе и времени на пересмотр культуры контроля за весом. Посмотрим, хватит ли желания.