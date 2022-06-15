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16:07 (мск), источник: Sports.Ru

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых — в резерв

Министерство спорта РФ опубликовало состав женской сборной по фигурному катанию на следующий сезон.

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Источник: Reuters

В основной состав взрослой команды вошли Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, в резерв — Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.

В основу по юниорам (13−19 лет) включены Мария Гордеева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Елизавета Куликова, Софья Самоделкина, Ксения Синицына. В резерве — Алина Горбачева, Анастасия Зинина, Софья Титова.

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