Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых — в резерв
Министерство спорта РФ опубликовало состав женской сборной по фигурному катанию на следующий сезон.
Министерство спорта РФ опубликовало состав женской сборной по фигурному катанию на следующий сезон.
В основной состав взрослой команды вошли Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, в резерв — Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.
В основу по юниорам (13−19 лет) включены Мария Гордеева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Елизавета Куликова, Софья Самоделкина, Ксения Синицына. В резерве — Алина Горбачева, Анастасия Зинина, Софья Титова.