Загитова посетила Петербургский международный экономический форум: «Впервые слышу о нем, очень интересно здесь»

«Впервые слышу о таком форуме, если честно, потому что вся моя жизнь — это спорт и другие мероприятия, журналистика сейчас, поэтому очень рада, что я посетила этот форум, очень интересно здесь. Хотела бы в следующем году посетить форум более масштабно. То, что я увидела, поражает», — рассказала Загитова.