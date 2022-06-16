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15:15 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова посетила Петербургский международный экономический форум: «Впервые слышу о нем, очень интересно здесь»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

«Впервые слышу о таком форуме, если честно, потому что вся моя жизнь — это спорт и другие мероприятия, журналистика сейчас, поэтому очень рада, что я посетила этот форум, очень интересно здесь. Хотела бы в следующем году посетить форум более масштабно. То, что я увидела, поражает», — рассказала Загитова.

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