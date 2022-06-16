Загитова посетила Петербургский международный экономический форум: «Впервые слышу о нем, очень интересно здесь»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
«Впервые слышу о таком форуме, если честно, потому что вся моя жизнь — это спорт и другие мероприятия, журналистика сейчас, поэтому очень рада, что я посетила этот форум, очень интересно здесь. Хотела бы в следующем году посетить форум более масштабно. То, что я увидела, поражает», — рассказала Загитова.