Трусова рассказала об увлечении стрип-пластикой. Фигуристка произвела фурор танцем на высоких каблуках

«Я всегда хотела попробовать frame up strip — это разновидность стрипа. Смотрела новые “Новые танцы” и там была команда Agny. Ребята мне очень нравились, болела за них. Жалко, что проиграли. Однажды я смотрела их на массаже. Выходит команда, объявляют ее создательницу Настю Юрасову, а массажистка говорит: “Я ее знаю, я с ней была знакома”. Они были вместе в каких-то лагерях. Я попросила спросить, может ли она со мной позаниматься. Она нашла телефон, спросила и оказалось, что Настя вообще создала этот стиль. Индивидуальные занятия она не дает, но со мной позаниматься в виде исключения согласилась.