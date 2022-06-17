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11:03 (мск), источник: Sport24

Трусова рассказала об увлечении стрип-пластикой. Фигуристка произвела фурор танцем на высоких каблуках

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как начала заниматься стрип-пластикой.

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Источник: Sport24

В апреле 17-летняя фигуристка записала на видео фрагмент своего зажигательного танца на высоких каблуках.

«Я всегда хотела попробовать frame up strip — это разновидность стрипа. Смотрела новые “Новые танцы” и там была команда Agny. Ребята мне очень нравились, болела за них. Жалко, что проиграли. Однажды я смотрела их на массаже. Выходит команда, объявляют ее создательницу Настю Юрасову, а массажистка говорит: “Я ее знаю, я с ней была знакома”. Они были вместе в каких-то лагерях. Я попросила спросить, может ли она со мной позаниматься. Она нашла телефон, спросила и оказалось, что Настя вообще создала этот стиль. Индивидуальные занятия она не дает, но со мной позаниматься в виде исключения согласилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении месяца два-три раза в неделю я занималась, а потом выложила это видео. Но она говорит, что это еще не совсем хореография, а набор базовых элементов, которые мы наложили на музыку. В отпуске не занималась, а теперь продолжу", — рассказала Трусова в интервью корреспондентам Sport24 Константину Лесику и Анастасии Скопцовой.

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