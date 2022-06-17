Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Обновленная версия списка лучших фигуристок мира была опубликована в пятницу, 17 июня. Россиянка имеет в активе 3065 очков. На втором месте с 2613 очками расположилась японка Каори Сакамото. Третью строчку занимает Луна Хендрикс из Бельгии (2436).

На четвертой и пятой строчках находятся россиянки Александра Трусова (2410) и Камила Валиева (1975) соответственно. На девятом месте расположилась их соотечественница Елизавета Туктамышева (1746).