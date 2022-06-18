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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова обратилась к Трусовой со словами «надо искать дерьмо в себе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к фигуристке Александре Трусовой, заявившей, что она заслуживала золото Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя. Если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — заявила Тарасова. Она посчитала, что программа Трусовой на Олимпиаде является одной из лучших в мире, и золото Игр зависело от ее идеального проката.

16 июня Трусова сказала, что заслужила золото Олимпийских игр своим прокатом с пятью четверными прыжками. Она подчеркнула, что должна была добиться своей цели.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она завоевала серебряную награду. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

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