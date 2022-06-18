Тарасова обратилась к Трусовой со словами «надо искать дерьмо в себе»

«Сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя. Если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — заявила Тарасова. Она посчитала, что программа Трусовой на Олимпиаде является одной из лучших в мире, и золото Игр зависело от ее идеального проката.