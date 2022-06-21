«Бывает, что ничего не вижу»: Загитова рассказала о проблемах со здоровьем

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. Я хочу сказать, что на протяжении уже четырех лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь — и у меня глаза просто опухшие. Бывает такое, что иногда вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день. Я вроде проверялась уже у многих врачей, но непонятно, с чем это связано», — сказала Загитова.