Тарасова оценила решение Загитовой провести боксерский бой

«А что, до Загитовой в этих боях никто не принимал участие? Она, что ли, первая, кто будет участвовать в этом шоу? Да, Алина хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за нее бояться?» — заявила Тарасова. За другими подробностями тренер предложила обратиться к самой фигуристке или ее тренеру Этери Тутберидзе.