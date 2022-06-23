Материнство подождет: что готовит самая непредсказуемая фигуристка России?

Саша Трусова появилась в медиа-пространстве, сразу собрав в свой адрес все воинственные и величественные эпитеты. Русская ракета, прыжковый терминатор, королева квадов — так ее называли, когда она была еще тоненькой восьмиклассницей с косичками. Образ поддерживался программами, которые для нее подбирали тренеры — «Убить Билла», «В пещере горного короля», «Игра престолов». Везде Саше полагалось не только бороться с четверными прыжками, но и уничтожать воображаемого противника.

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Это, наверное, была сознательная игра на контрасте — когда кнопка с лицом кукольного пупса сверкает глазами и рубит воздух и лед, у зрителей нет шансов остаться равнодушными. Но из-за этого Саша на какое-то время стала заложницей образа девочки-убивашки. Ей начали вменять это в вину и даже приравнивали постоянство к ограниченности, тем самым объясняя проигрыш соперницам во второй оценке. Мол, а что вы хотели? Другие все женственные и плавные, а эта резкая и непредсказуемая — непонятно, какие баллы ей ставить.

В то же время даже в микст-зоне — а это не самое располагающее к открытости место, все спортсмены подтвердят, — журналисты регулярно видели совсем другую Сашу. У нее, может, трицепс плеча и проработан как у Мистера Олимпия, но вообще-то она на редкость женственная. Поражает низкий с хрипотцой голос — так могла бы разговаривать булгаковская Маргарита. Еще Трусова — это неподдельная девичья застенчивость и одновременно явное желание нравиться всем вокруг. И даже игривость — не то чтобы она в кого-то из нас целилась, но глазами над защитной маской стреляла во все стороны. В общем, в Трусовой даже в 14 лет проглядывался огромный личностный потенциал.

Попытки раскрыть этот потенциал были у Саши под руководством Плющенко. Спустя время кажется, что она шла к нему именно за этим — ей хотелось найти того, кто посмотрит на нее другими глазами. Будет видеть в ней не несносного подростка с колючим взглядом и трудным характером, а взрослеющую девушку с ранимой душой.

В «Ангелах Плющенко» Саше поставили лирику под Апассионату и «Ромео и Джульетту». Пошили платье лесной дриады — тот эксперимент с зеленым цветом был, возможно, самым неожиданным и при этом успешным в ее карьере. Во всяком случае, то платье до сих пор вспоминают и обсуждают.

Было у нее и розовое, и черно-розовое платье, но главное — была большая работа в хореографии, в том числе индивидуальная. Специалисты называют это «растанцевать» — показать телу, как оно еще может двигаться, вывести его из привычного пластического коридора. Этот багаж пригодился Саше в том числе для олимпийского сезона — ее «Фрида», например, была достаточно тягуча и мягка, какой еще не могла быть «Дейенерис» два сезона назад.

Теперь должно начаться самое интересное. Саша многое пережила за последний год — от разочарования и боли до радости и побед. У нее появились новые друзья, интересы и первая любовь. Она все так же ничего не боится — идет в сектор для прыжков в длину прямо со своими русалочьими красными волосами. И вот теперь ей восемнадцать, а впереди время, которое может принести много счастья. У нас, хочется верить, будет счастье еще несколько лет видеть Сашу на льду во всю глубину ее потенциала. Она пока ничем не дала усомниться в своей привязанности к фигурному катанию, но уже намекнула, что так будет не всегда — в недавнем интервью призналась, что через десять лет видит себя уже мамой.