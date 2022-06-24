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14:46 (мск), источник: Sport24

Как прошел 18-й ДР Александры Трусовой: туфли из ЦУМа, салют, куча роз (больше тысячи) и метание копья

Счастливая Королева Квадов!

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Источник: Sport24

Вчера вице-чемпионке Олимпийских игр Александре Трусовой исполнилось 18 лет. Первые поздравления пришли из Китая — благодаря часовому поясу китайские болельщики заполонили соцсети раньше других.

Верные болельщики Саши из TeamTrusova приехали в Новогорск с кучей подарков (один из них — туфли из ЦУМа).

А вот и счастливая Саша!

Знаете, сколько в букете красных роз? 999.

Надпись на торте — «С днем рождения, Королева Квадов!».

А еще в свой день рождения Саша решила попробовать себя в новых видах легкой атлетики — фигуристка прыгала с шестом и метала копье!

Главные моменты дня будут показаны в фильме, а пока — тизер.

Недавно Саша дебютировала в легкой атлетике — прыгала в длину. После соревнований Трусова заверила, что готовится к грядущему сезону. Ждем новых программ!

Во время загрузки произошла ошибка.
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