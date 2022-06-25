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11:00 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу

Мероприятие пройдет 25 июня в рамках Дня Московского спорта.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски на Дне московского спорта. Об этом ТАСС в пятницу сообщили организаторы мероприятия.

День Московского спорта пройдет 25 июня в «Лужниках».

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу Игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

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