Фигуристка Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу
Мероприятие пройдет 25 июня в рамках Дня Московского спорта.
Мероприятие пройдет 25 июня в рамках Дня Московского спорта.
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова примет участие в баттле по брейк-дансу с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски на Дне московского спорта. Об этом ТАСС в пятницу сообщили организаторы мероприятия.
День Московского спорта пройдет 25 июня в «Лужниках».
В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу Игр 2024 года, которые пройдут в Париже.
Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).