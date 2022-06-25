Ведущий перепутал Загитову с Валиевой во время представления

В субботу Загитова в рамках Дня Московского спорта, организованного Департаментом спорта Москвы, провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Во время выхода Загитовой на ринг ведущий представил ее как Камилу Валиеву.

День Московского спорта, организованный Департаментом спорта города Москвы, проходит в субботу в «Лужниках». В его рамках выступят и другие фигуристки: олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных соревнованиях Валиева поучаствует в фитнес-тренировке, а олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова примет участие в батле по брейк-дансу против звезды «Танцев на ТНТ» Антона Тонски. На площадках в «Лужниках» также проходят соревнования по езде на самокатах, по BMX, МТВ, воркауту и паркуру, а также десятки других спортивных активностей.