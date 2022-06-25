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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ведущий перепутал Загитову с Валиевой во время представления

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ведущий перепутал олимпийскую чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову с победительницей командного турнира фигуристов на Играх-2022 Камилой Валиевой перед выходом спортсменки на ринг на Дне Московского спорта в «Лужниках».

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Загитова в рамках Дня Московского спорта, организованного Департаментом спорта Москвы, провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Во время выхода Загитовой на ринг ведущий представил ее как Камилу Валиеву.

День Московского спорта, организованный Департаментом спорта города Москвы, проходит в субботу в «Лужниках». В его рамках выступят и другие фигуристки: олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных соревнованиях Валиева поучаствует в фитнес-тренировке, а олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова примет участие в батле по брейк-дансу против звезды «Танцев на ТНТ» Антона Тонски. На площадках в «Лужниках» также проходят соревнования по езде на самокатах, по BMX, МТВ, воркауту и паркуру, а также десятки других спортивных активностей.

РИА Новости Спорт является официальным партнером Дня Московского спорта в «Лужниках».

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