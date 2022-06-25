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17:29 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Маникюр в боксерских перчатках даже помогает — кошечка такая»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об участии в мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, халатик понравился, потому что, во-первых, там была фамилия — Загитова. Во-вторых, это что-то новое для меня, обычно мы выходим в кофте, в костюме. Что уж говорить? Это совсем другой вид спорта. Сегодня я первый раз забинтовала руки себе сама, обычно мне тренер бинтует. Но тут я была птичкой свободного полета. Я сделала недавно маникюр, почему-то решила первый раз за долгое время нарастить. На самом деле не мешает, наоборот — даже помогает, кошечка такая», — сказала Загитова.

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