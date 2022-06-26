Фигуристка Евгения Медведева провела мастер-класс по йоге в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева в воскресенье провела мастер-класс по йоге в Москве. Занятия проходили на открытом воздухе в парке «Царицыно».

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, на мастер-класс фигуристки собралось несколько тысяч любителей йоги.

«Здорово, что удалось провести такую практику. Погрузилась в невероятный мир йоги. Надеюсь, повторить еще», — сказала Медведева зрителям.