Текущие события
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
18:48 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Евгения Медведева провела мастер-класс по йоге в Москве

Мероприятие прошло в парке «Царицыно».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева в воскресенье провела мастер-класс по йоге в Москве. Занятия проходили на открытом воздухе в парке «Царицыно».

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, на мастер-класс фигуристки собралось несколько тысяч любителей йоги.

«Здорово, что удалось провести такую практику. Погрузилась в невероятный мир йоги. Надеюсь, повторить еще», — сказала Медведева зрителям.

Медведевой 22 года, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебряные медали Олимпийских игр в женском одиночном катании и в командном первенстве.

 Почему "Пари Нижний Новгород" расстался с Александром Кержаковым
Кубок Стэнли в этом году не привезут ни в Россию, ни в Белоруссию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь