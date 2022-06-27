Медведева выложила снимки новой откровенной фотосессии в нижнем белье
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева поделилась с подписчиками соцсетей кадрами из новой пикантной фотосессии.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева поделилась с подписчиками соцсетей кадрами из новой пикантной фотосессии.
Напомним, что весной фотографии Медведевой были опубликованы в журнале Maxim.
Спортсменке 22 года, она завоевала две серебряные награды на Олимпийских играх — 2018, а также одержала две победы на чемпионатах Европы и стала второй в составе сборной России на командном чемпионате мира.