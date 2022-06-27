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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева выложила снимки новой откровенной фотосессии в нижнем белье

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева поделилась с подписчиками соцсетей кадрами из новой пикантной фотосессии.

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Напомним, что весной фотографии Медведевой были опубликованы в журнале Maxim.

Спортсменке 22 года, она завоевала две серебряные награды на Олимпийских играх — 2018, а также одержала две победы на чемпионатах Европы и стала второй в составе сборной России на командном чемпионате мира.

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