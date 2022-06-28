ISU отдаст российский этап Гран-при по фигурному катанию Финляндии («Матч ТВ»)
Финляндия в следующем сезоне примет этап серии Гран-при вместо России.
Финляндия в следующем сезоне примет этап серии Гран-при вместо России.
По информации «Матч ТВ», решение уже принято Международным союзом конькобежцев (ISU).
Ранее ISU отстранил сборную России от международных стартов, а также отменил соревнования на территории страны. Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила о создании внутрироссийской серии Гран-при.