Текущие события
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Фоторепортажи
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой. Ее слова привел «Матч ТВ».

Наверх

18-летняя серебряная призерка Олимпийских игр призналась, что давно хотела попробовать себя в данном направлении. Она объяснила публикацию видео с занятий. По словам Трусовой, выложить пост в социальных сетях ей посоветовала тренер. «Вроде бы всем понравилось, но я делала это для себя», — добавила Трусова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле стало известно, что стрип-пластикой занимается и другая российская фигуристка — Евгения Медведева. 22-летняя спортсменка допустила совместный танец с Трусовой.

На Олимпиаде в Пекине российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро в индивидуальном турнире. На ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. Спортсменка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

 Российский футболист «Байера» ответил на вопрос о русофобии в Германии
Стало известно о переговорах «Ювентуса» с Неймаром
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь