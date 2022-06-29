Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой

18-летняя серебряная призерка Олимпийских игр призналась, что давно хотела попробовать себя в данном направлении. Она объяснила публикацию видео с занятий. По словам Трусовой, выложить пост в социальных сетях ей посоветовала тренер. «Вроде бы всем понравилось, но я делала это для себя», — добавила Трусова.