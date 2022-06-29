Дочь Тутберидзе и сын актера Смолкина заключили брак в США

Дэвис родилась в США и является дочерью российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В дуэте со Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14-е место. В декабре прошлого года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России.