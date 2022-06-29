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29 июня, источник: Спорт РИА Новости

Дочь Тутберидзе и сын актера Смолкина заключили брак в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заключили брак в округе Кларк (США, штат Невада), сообщается на официальном сайте окружного отделения гражданских браков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Ассоциации фигурного катания США (USFS).

Согласно документу, брак между фигуристами был заключен 18 марта.

Дэвис родилась в США и является дочерью российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В дуэте со Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14-е место. В декабре прошлого года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России.

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