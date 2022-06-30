Сегодня российский танцевальный дуэт Дэвис — Смолкин пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США

Фигуристы выступят на катке в Нью-Джерси. Ожидается, что на просмотре будут присутствовать представители федерации, а также судья и глава техкома ISU по танцам на льду Шон Реттстатт.

Ранее сообщалось, что Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе — может перейти в американскую сборную. Дэвис родилась в Лас-Вегасе, у нее есть гражданство США.