Футболист сборной Японии признался в любви Алине Загитовой

Муроя выступает за немецкий «Ганновер» вместе с камерунцем российского происхождения Гаэлем Ондуа, который ранее играл в «Анжи». Экс-игрок махачкалинского клуба опубликовал в своем Telegram-канале видео с японским одноклубником, где учил его говорить на русском языке.

«Привет! Я из Японии и мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову!» — сказал Муроя.