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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Японии признался в любви Алине Загитовой

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Защитник сборной Японии по футболу Сэй Муроя признался в любви российской фигуристке Алине Загитовой.

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Источник: РИА "Новости"

Муроя выступает за немецкий «Ганновер» вместе с камерунцем российского происхождения Гаэлем Ондуа, который ранее играл в «Анжи». Экс-игрок махачкалинского клуба опубликовал в своем Telegram-канале видео с японским одноклубником, где учил его говорить на русском языке.

«Привет! Я из Японии и мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову!» — сказал Муроя.

В 2019 году Загитова победила на чемпионате мира в японской Сайтаме и приостановила профессиональную карьеру. Год спустя она была зачислена на факультет журналистики РАНХиГС.

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