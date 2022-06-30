Футболист сборной Японии признался в любви Алине Загитовой
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Защитник сборной Японии по футболу Сэй Муроя признался в любви российской фигуристке Алине Загитовой.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Защитник сборной Японии по футболу Сэй Муроя признался в любви российской фигуристке Алине Загитовой.
Муроя выступает за немецкий «Ганновер» вместе с камерунцем российского происхождения Гаэлем Ондуа, который ранее играл в «Анжи». Экс-игрок махачкалинского клуба опубликовал в своем Telegram-канале видео с японским одноклубником, где учил его говорить на русском языке.
«Привет! Я из Японии и мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову!» — сказал Муроя.
В 2019 году Загитова победила на чемпионате мира в японской Сайтаме и приостановила профессиональную карьеру. Год спустя она была зачислена на факультет журналистики РАНХиГС.