«Я люблю Загитову». Японский футболист Сеи Муроя признался в любви российской фигуристке
Защитник сборной Японии Сеи Муроя признался в любви олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Защитник сборной Японии Сеи Муроя признался в любви олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Муроя выступает за немецкий клуб «Ганновер». В телеграме его сокомандника, экс-игрока «Анжи» Гаэля Ондуа опубликовано видео того, как японец учится говорить по-русски.
«Привет! Я из Японии. Мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову», — сказал Муроя.
Российская фигуристка очень популярна в Японии. Спортсменка встречалась с послом этой страны в России, выступала в Японии с ледовым шоу, а также у нее есть собака японской породы акита-ину.