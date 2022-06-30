«Я люблю Загитову». Японский футболист Сеи Муроя признался в любви российской фигуристке

Муроя выступает за немецкий клуб «Ганновер». В телеграме его сокомандника, экс-игрока «Анжи» Гаэля Ондуа опубликовано видео того, как японец учится говорить по-русски.

«Привет! Я из Японии. Мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову», — сказал Муроя.

Российская фигуристка очень популярна в Японии. Спортсменка встречалась с послом этой страны в России, выступала в Японии с ледовым шоу, а также у нее есть собака японской породы акита-ину.

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