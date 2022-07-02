Валиева выбрала музыку для короткой программы нового сезона

Команда выбрала треки Tick-Tock и Cornfield Chase композитора Ханса Циммера. В программе будет использоваться оригинал произведения Tick-Tock и кавер-версия Cornfield Chase в исполнении Дориана Марко.
«Новая короткая программа для Камилы Валиевой. Внутри программы вас ждет послание», — говорится в сообщении, опубликованном в cоцсетях.
Фигуристы сборной России проводят предсезонный сбор в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В группе Тутберидзе тренируются олимпийские чемпионки 2022 года Анна Щербакова, Валиева, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова и другие фигуристки.