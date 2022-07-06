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15:23 (мск), источник: Life.ru

Фигуристка Трусова попробовала себя в прыжках с шестом

Российская фигуристка Александра Трусова продолжает пробовать себя в новых видах спорта. На сей раз серебряный призёр Олимпиады в Пекине выполнила прыжок с шестом.

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Источник: РИА "Новости"

В своих соцсетях Трусова опубликовала видео, как на одной из тренировок она прыгает с шестом, пытаясь взять высоту 1 метр 90 сантиметров. Добавим, что вместо планки на высоте была натянута верёвка.

«Было очень интересно попробовать», — написала Трусова.

Ранее Лайф сообщал, что Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики, которая проходит в Москве. В своей лучшей попытке она прыгнула на 4,19 метра.

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