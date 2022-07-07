По нашим фигуристкам сходят с ума в Азии! Медведеву обожают в Японии, Щербакову — в Китае

Фигурное катание в Японии — это самый настоящий культ. Причём любят болельщики не только местных звёзд, но и спортсменов из России. Свои масштабные фан-клубы имеют Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, мастодонты нулевых. Как отмечал Илья Авербух, у Ягудина есть болельщики, которые приезжают в Россию, чтобы посмотреть на него. Да и «Amazing Japanese Girls» Плющенко заваливали его подарками и после завершения карьеры.

Успехи учениц группы Этери Тутберидзе перевернули ситуацию и обратили внимание на женское одиночное. Каждая новая прима «Хрустального» получала огромное внимание болельщиков из азиатских стран. Постепенно обаяние российских фигуристок распространилось и на Китай. Масштабного бума, как в Японии, там не наблюдается, однако фан-группы наших спортсменок всё растут, а болельщики удивляют презентами раз за разом.

Всё дело просто в любви к спорту, в успешности наших спортсменок или в привлекательной внешности? Попробуем разобраться.

Медведева покорила японцев образом Сейлор Мун, а Загитова получила собаку от премьер-министра.

После Олимпиады в Сочи всплеск популярности в Азии ощутила Юлия Липницкая. Фигуристке буквально не давали прохода на чемпионате мира в Сайтаме: от автобуса до отеля она могла пробираться по 15 минут. Юлю активно рисовали в стиле аниме и заваливали подарками: из Японии она всегда возвращалась с огромным количеством багажа.



Евгения Медведева покорила болельщиков своей любовью к Японии — мы не раз слышали, что фигуристка любит аниме. В 2016 году она показала номер в образе Сейлор Мун, а затем пришла в таком же костюме на японское телевидение. Показательный номер про воина в матроске позволил Жене встретиться с автором манги, а также получить роль в полномасштабном ледовом шоу «Сейлор Мун» в Японии, но премьеру отложили из-за пандемии в 2020-м и сейчас продолжают отодвигать.

Помимо Японии, Жене была близка и поп-культура Кореи: как-то фигуристка призналась, что является фанаткой группы EXO, и на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане ей удалось встретиться с любимыми музыкантами.



Алина Загитова влюбила в себя Японию после победы на Олимпиаде. Собаку породы акита-ину фигуристке дарил сам премьер-министр Синдзо Абэ, затем последовали крупный контракт с косметическим брендом и съёмки в русско-японском фильме «Пальма» — кадры с Алиной и её питомицей Масару появились именно в версии для японского зрителя.

У следующего поколения российских фигуристок с популярностью в азиатских странах тоже было всё в порядке, причём вектор немного сместился с Японии на Китай: Александре Трусовой фанаты из Поднебесной помогли приобрести пуделя Круэллу, а недавно на 18-летие прислали ещё одного щенка — это уже шестая собака в семье Саши.

Анна Щербакова получила от китайского болельщика последний IPhone, 28 коробок яблочного сока (по дате рождения) и 99 подсолнухов (по словам фаната, это число в Китае означает «навсегда»). Фан-клуб собрал для Ани фотоальбом со снимками разных городов и туристических мест Китая. Фотографии делали сами фанаты, так что фигуристка получила эксклюзивный путеводитель по Китаю с личными советами.

Но и с Японией у действующих фигуристок связи плотные. В прошлом году Трусова открыла официальный фан-клуб в этой стране, а Щербакова всегда возит с собой салфетницу, которую ей подарили в Японии.



Многие российские фигуристки в последнее время завели аккаунты в китайских социальных сетях — Weibo и Bilibili (аналог YouТube). Причем непросто за компанию с другими соцсетями: в них чаще всего бывает эксклюзивный контент, например, недавнюю трансляцию Щербаковой в WeChat смотрели более 170 тысяч человек.

Щербакова и её миллионные продажи NFT в Китае

Популярность в Азии, несомненно, позволяет фигуристкам зарабатывать. Потихоньку наши спортсменки осваивают тему NFT: попросту говоря, это такие виртуальные арт-объекты, на которые приобретается эксклюзивное право владения.

О продажах NFT нам дали комментарий в китайском фан-клубе Ани — Team EBIFAS (аббревиатура переводится с английского как «Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой», таких мишек фигуристке постоянно дарят фанаты в огромном количестве).

«Продажи NFT не анонсировались открыто: только в китайском фан-клубе Ани. За пять дней было продано 20 тысяч NFT приблизительно на 1,6 млн юаней (это 13,8 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. “Чемпионата”). Больше половины NFT было продано в первые же 24 часа — примерно на 900 тыс. юаней», — рассказали в фан-клубе.

Как выглядели NFT-карточки Ани? В видеооткрытках Аня рассказала о трёх самых значимых программах в своей карьере — «Розовая пантера», «Жар-птица», «Дом тёмных бабочек» (победная произвольная на ЧМ-2021). Четвёртая карточка — это фотография Щербаковой с тремя золотыми медалями чемпионатов России. Также на карточках оставили послания близкие фигуристки — мама, папа, сёстры Яна и Инна.

Ещё раньше темой NFT заинтересовалась Александра Трусова: в 2021 году её карточка в единственном экземпляре ушла с аукциона за $ 10,2 тыс.

Почему российские фигуристки популярны не меньше местных, а иногда и больше?

На вопрос о популярности в азиатских странах отвечала Алина Загитова. В интервью RT в 2019 году она назвала вероятную причину такого сильного интереса к россиянкам.

«Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Но по себе могу сказать, что да, вы правы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание», — отметила Алина.

Примерно такого же мнения придерживалась и Евгения Медведева в интервью «БИЗНЕС Online», объясняя свою востребованность в Стране восходящего солнца. «Моя популярность в самой Японии, наверное, обусловлена тем, что там в принципе популярно фигурное катание, а после Олимпиады случился всплеск популярности. Японцы любят многих наших фигуристов. И это взаимно», — считает Женя.



Похожую причину высказывал японский журналист Осаму Хирабаяси, который приезжал освещать российские соревнования по фигурному катанию. «Японские фанаты болеют не только за своих. Они тепло встречают всех, кто качественно катается», — предположил он в интервью Sport24.



Звезда российского парного катания Юко Кавагути считает, что дело в привлекательной внешности девушек. «Они просто очень красивые. Современный эталон. Они выглядят как настоящие иностранки, а в Японии сейчас как раз мода на славянские и европейские лица. Это касается не только фигурного катания. Среди актёров в топе сейчас тоже почти нет азиатских. Внешность решает всё», — рассуждала Кавагути в интервью Sport24.

Сильно ли победы и рекорды влияют на популярность? В TeamEBIFAS отметили, что Аня Щербакова была популярна в Китае и до победы на Олимпиаде в Пекине, но это событие позволило фан-клубу серьёзно увеличиться. В числе причин, почему фигуристку полюбили в этой стране, — знаменитая железная воля Ани, а также её характер и интеллигентность.

«Она очень умная, скромная, рациональная и вежливая девушка. Когда она выступает, ты чувствуешь её спокойствие и уверенность. Интеллект Ани проявляется не только в баллах на экзаменах, но и в её речи — очень вдумчивой, организованной. Это делает её ещё более харизматичной, и это одна из ключевых причин, почему Аня популярна в Китае», — отметили в TeamEBIFAS.

Поездка на Олимпиаду тоже повлияла на популярность Щербаковой. Китайские болельщики отметили то, как Аня общалась с волонтерами и работниками на Играх: «Аня была очень вежливой и доброй с ними во время нахождения в Китае — даже когда была очень уставшей после соревнований. Она со всеми фотографировалась и обменивалась олимпийскими значками».

Из всех перечисленных причин по кусочкам и складывается популярность российских спортсменок в Азии. Свою роль играет привлекательная модная внешность, но это не единственный пункт. Наши одиночницы — много лет в мировом топе, так что, естественно, притягивают к себе внимание фанатов, а в той же Японии любителей фигурного катания море. Также болельщиков привлекают какие-то личностные особенности россиянок, их отношение к азиатским странам — сюда можно отнести и характер Ани Щербаковой, и любовь Евгении Медведевой к японской культуре.

Сейчас наш спорт находится в изоляции, но пока на интерес к российским фигуристкам это влияет не так сильно: фанаты всё еще шлют подарки и скупают NFT. Как всё поменяется в дальнейшем, покажет только время.