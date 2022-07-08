Сексуальные снимки фигуристки Медведевой оценили в мужском журнале: «Фото, от которых замирает сердце»

«Новые сексуальные снимки фигуристки Евгении Медведевой, от которых замирает сердце. Пиши в комментариях, какое фото понравилось больше всего!» — такой подписью сопроводили фотографии 22-летней спортсменки в официальном телеграм-канале MAXIM.
Подписчики MAXIM оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:
Все фотки огонь, но первая и третья самый отвал.
Фотографии красивые. Очень. Но не совсем сексуальные. Скорее художественные.
Третья фотка — это что-то. Вся Женька чудо, вплоть до пальчиков на ногах.
Нежно и секси, Женя красавица!
В начале апреля сообщалось, что откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг: «Какие прелести! Чистый секс».