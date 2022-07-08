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12:35 (мск), источник: Sport24

Сексуальные снимки фигуристки Медведевой оценили в мужском журнале: «Фото, от которых замирает сердце»

В популярном мужском журнале MAXIM оценили новые снимки известной российской фигуристки Евгении Медведевой, которая в последнее время достаточно часто радует своих поклонников смелыми фото.

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«Новые сексуальные снимки фигуристки Евгении Медведевой, от которых замирает сердце. Пиши в комментариях, какое фото понравилось больше всего!» — такой подписью сопроводили фотографии 22-летней спортсменки в официальном телеграм-канале MAXIM.

Подписчики MAXIM оставили в комментариях большое количество восторженных сообщений подобного характера:

Какая шикарная.

Красивая богиня!

Все фотки огонь, но первая и третья самый отвал.

Фотографии красивые. Очень. Но не совсем сексуальные. Скорее художественные.

Шикарная Женя.

Чувственно.

Богиня.

Все хороши.

Третья фотка — это что-то. Вся Женька чудо, вплоть до пальчиков на ногах.

Красиво, нежно.

Обаяшка!

Нежно и секси, Женя красавица!

В начале апреля сообщалось, что откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг: «Какие прелести! Чистый секс».

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