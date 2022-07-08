«Они спасают свою карьеру». Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций

Международная изоляция российского спорта заставляет атлетов задуматься о смене спортивного гражданства. Для большинства из них это единственная возможность продолжить карьеру на высоком уровне и вновь начать выступать на чемпионатах Европы и мира. Пока это не массовое явление, но нескольких чемпионов Россия уже потеряла.

Как происходит переход спортсменов под флаг другой страны, кто из россиян уже покинул родину и какую реакцию это вызвало в спортивном мире и в обществе — в материале «Ленты.ру».

«Имеют право, но бог им судья»

В конце июня 2022 года внимание прессы было приковано к Диане Дэвис и Глебу Смолкину, участникам Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду от сборной России. По данным самых разных, хотя и не очень достоверных источников, спортсмены собирались перейти под флаг США и даже проходили просмотр в местной Федерации фигурного катания. Их сопровождала мать Дэвис, российский тренер Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин давно тренируются в Штатах, Диана — гражданка этой страны, кроме того, в марте фигуристы якобы поженились: в общем, новость о скорой смене ими спортивного гражданства звучала более чем правдоподобно.

Вопрос смены спортивного гражданства для части атлетов стал актуальным на фоне отлучения россиян от международных стартов в большинстве видов спорта.

Спортсмены несколько дней не комментировали происходящее, чем только подогревали интерес. Новостные ленты без конца пополнялись новыми и новыми оценками. Интересно, что если пару и критиковали, то преимущественно очень сдержанно, с поправкой на ситуацию, в которой оказался российский спорт, и без обвинений в предательстве.

Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости: «Не забывайте, что наших не допустили на чемпионаты Европы и мира. Это ужасающая несправедливость, безобразное событие мирового значения. Вместо того чтобы этот год сидеть, лучше его потерять в Америке (после перехода в большинстве случаев предусмотрен карантин, временное отстранение от международных соревнований — прим. “Ленты.ру”), а потом выступать за США». Похожее мнение высказал заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии ТАСС: «В случае смены гражданства они смогут выступать на этапах Гран-при, чемпионатах мира, турнире четырех континентов, поэтому не исключаю такой возможности. Тяжелое решение, только им известно, что будет для них лучше».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9d85a70d4ac4192a0a7" data-vnd="c9d85a70d4ac4192a0a7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9d85a70d4ac4192a0a7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Разве что глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе с «Матч ТВ» заметил: «Имеют право, но бог им судья. Да и потом, это не самая сильная пара. А страна у нас талантливая, так что ничего страшного не будет, я уверен».

Однако в итоге фигуристы опровергли слухи о переходе постом в социальных сетях. Они рассказали, что сменили тренера (покинули группу Игоря Шпильбанда и начали работать с Еленой Новак и Алексеем Киляковым), но остаются в сборной России. «С нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написали Дэвис и Смолкин.

А ведь российский спорт знает немало примеров, когда переходы-таки были осуществлены. И до введения весенних санкций, и после.

«Это грустно»

До введения бана в отношении России в 2022 году основных мотивов для смены спортивного гражданства у отечественных атлетов было два. Либо неспособность пробиться в основной состав сборной России из-за высокой конкуренции, либо проблемы с допуском к международным турнирам из-за допинговых скандалов (российских спортсменов, даже тех, кто никогда не нарушал антидопинговые правила, неоднократно оставляли за бортом Олимпийских игр; в некоторых дисциплинах выдавались только персональные приглашения, причем участие подразумевалось в нейтральном статусе — прим. «Ленты.ру»).

Первая ситуация характерна, например, для фигурного катания. На Играх в Пекине за Грузию каталась Анастасия Губанова — серебряный призер Кубка России-2018 и 2020, а также серебряный призер финала юниорского Гран-при 2016 года. Фигуристка получила разрешение и сменила флаг в 2021 году — попасть в основной состав национальной команды у спортсменки, не владеющей элементами ультра-си, не было шансов. В Грузии же она с ходу стала первым номером сборной, а на Олимпиаде заняла 11-е место.

Другие фигуристы, не сумевшие проявить себя в России, но принятые за рубежом: Анастасия Шаботова (Украина), Мария Талалайкина (Италия), Екатерина Куракова и Владимир Самойлов (Польша), Екатерина Рябова (Азербайджан).

Допинговые разбирательства в отношении России год назад же стали причиной перехода под флаг Кипра прыгуньи в высоту Елены Куличенко — призера европейского юношеского Олимпийского фестиваля-2017 и вице-чемпионки страны среди юниоров. Для этого спортсменка даже готова была отбыть двухлетний карантин.

У меня по определенным причинам несколько лет назад появилось второе гражданство. Вот менеджер и предложил поменять спортивное. В России ничего не движется в лучшую сторону. На момент нашего с ним разговора перестали давать даже нейтральные статусы. Я понимаю, что федерация старается и делает все возможное, но все равно грустно. Елена Куличенко из интервью "Спорт-Экспрессу"

Поэтому же в 2021-м под флаг Белоруссии перешел и шестовик Матвей Волков (правда, сейчас белорусские легкоатлеты лишены международных стартов, как и российские).

А с августа 2018-го за Узбекистан выступает велогонщица Ольга Забелинская, которая под российским флагом выигрывала серебро и бронзу Олимпийских игр. Ей вменяли применение допинга, препарата октопамина. Позднее россиянку оправдали, но неоднозначное прошлое могло помешать ей соревноваться дальше.

«Пошел на это, чтобы продолжить карьеру»

В марте 2022-го о смене спортивного гражданства объявил российский велогонщик британской шоссейной команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, теперь он выступает за Францию (с российским гражданством он мог бы соревноваться, но только в нейтральном статусе —прим. «Ленты.ру»). Справедливости ради, с Россией прежде его мало что связывало: Сиваков родился в Италии, а во Франции прожил большую часть жизни. В 2017 году Павел получил французский паспорт и еще тогда задумался о смене флага для соревнований. Наивысшее его достижение за карьеру — победы в многодневках «Тур Альп» и «Тур Польши».

Не хочется об этом думать, но прецеденты могут возникать. Спортсмены спасают свою карьеру. Вячеслав Екимов президент Федерации велоспорта России в беседе со «Спорт-Экспрессом»

Следом аналогичное решение принял российский гроссмейстер, призер этапов Кубка России и чемпионата Европы Евгений Романов: теперь он будет представлять Норвегию (в марте Международная шахматная федерация отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, шахматистам разрешено выступать на индивидуальных турнирах только в нейтральном статусе — прим. «Ленты.ру»).

По словам Романова, он также давно планировал сменить спортивное гражданство, так как не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами. «Сейчас у тех, кто представляет Россию, могут возникнуть сложности. Я пошел на это, чтобы продолжить карьеру», — подытожил он.

А в июне российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под грузинским флагом (на турниры под эгидой Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов россияне допущены в нейтральном статусе; Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос» разрешили спортсменам из России участвовать на тех же условиях, Уимблдон отказал — прим. «Ленты.ру»).

Мне очень обидно за всех остальных российских спортсменов, которые не участвуют в соревнованиях. Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Натела Дзаламидзе российская теннисистка

Дзаламидзе добавила, что решилась на этот шаг и ради потенциального участия в Олимпийских играх — разумеется, по ним в отношении сборной России конкретики пока нет.

А 6 июля стало известно, что в сборную Киргизии перешла пятикратная чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова. Она ждет допуска к соревнованиям от World Athletics и собирается бороться за путевку на Олимпиаду-2026.

«Если сменил флаг, вернуться достаточно тяжело»

В целом, смена флага для выступлений в спорте — история распространенная. Это помогло сохранить, продлить или вовсе перезапустить не одну карьеру. Но процесс это сложный, очень индивидуальный.

Кто устанавливает срок карантина и почему для разных спортсменов он разный? Может ли страна не отпустить сильного атлета? И бывает ли, что спортсмен выступает одновременно под несколькими флагами?

На главные вопросы о смене спортивного гражданства «Ленте.ру» ответила Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт».

— Как происходит процесс смены спортивного гражданства?

Анна Анцелиович: Решение о смене гражданства принимает международная федерация по виду спорта. Национальные органы не рассматривают эти вопросы, хотя могут выступать участниками, например, подавать заявку от имени спортсмена. В каждой федерации организационно это своя процедура. При этом в любом случае необходимо собрать документы, подтверждающие связь с новой страной: срок проживания, наличие близких родственников и так далее.

— Основания обязательны или все-таки можно выбрать любую страну, которая согласится принять?

Можно, конечно, но это делается через оформление обычного гражданства. Так обычно и поступают: получают обычное гражданство, а потом и спортивное.

— Отличается ли процедура смены гражданства для разных видов спорта?

У каждой федерации свои правила: они не очень сильно отличаются, но есть особенности. Где-то сам спортсмен подает документы, где-то — национальная федерация от его имени. Разные органы внутри международной федерации рассматривают, срок отстранения от международных стартов разный и так далее.

— Может ли страна заблокировать переход спортсмена под другой флаг?

Если мы говорим про страну выхода, то нет. Если у спортсмена есть основания для смены гражданства, то согласие его родной национальной федерации не требуется.

— Спортсмен может иметь спортивное гражданство только одной страны?

Да.

— При этом обычное гражданство прежней страны спортсмен после перехода может сохранять, так? В каком документе отражается информация о спортивном гражданстве?

Да, есть же страны, где официально разрешено наличие нескольких гражданств. Это отражается в системе международной федерации, где у спортсменов есть свои профили. Также эта информация есть в официальных уведомлениях на имя спортсмена. Но это не отдельный документ, как национальный паспорт.

— От чего зависит, отбывает спортсмен карантин или нет?

От правил международной федерации. Для несовершеннолетних и спортсменов низкого уровня некоторые федерации устанавливают исключения.

— Срок карантина всегда равен одному году? Он распространяется только на международные старты или на внутренние тоже?

Может быть и больше, зависит от федерации. Так как смена гражданства идет по линии международной федерации, то отстранение назначается только от международных соревнований. Ну и не может спортсмен совсем не выступать год или два.

— А что происходит в случае, если спортсмен решил вернуться под прежний флаг?

Вернуться достаточно тяжело, так как федерации не любят, когда спортсмены бегают туда-сюда. Это допускается только в исключительных случаях при наличии уважительных причин.

***

Сегодня топовые российские спортсмены, отлученные от международных стартов, на вопросы о смене спортивного гражданства в большинстве своем отвечают однозначно: нет. Но ведь неясно, сколько времени пройдет до отмены санкций, а во многих видах спорта век атлета недолог. Скажем, в фигурном катании или художественной гимнастике расцвет карьеры чаще всего занимает всего один олимпийский цикл.

В марте 2022-го депутат Госдумы Николай Валуев предположил, что российские спортсмены не станут оформлять переходы. «В нынешнее время смена спортивного гражданства — это настоящее предательство. Поэтому на это мало кто решится», — заключил он. В похожей тональности высказался и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Он пожелал спортсменам, которые решили поменять гражданство, «доброго пути». «Только пусть потом не возвращаются», — добавил чиновник. В ответ Татьяна Тарасова вступилась за спортсменов и назвала сказанное Байсултановым глупостью несусветной. «Люди могут жить по всему миру и потом возвращаться обратно, на родину. Такие высказывания являются некорректными», — подчеркнула она.

Интересно также, что в июне 2022 года Россия выносила на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение по ужесточению правил смены фигуристами спортивного гражданства. В частности, российская сторона настаивала, что для перехода спортсмены должны получать обязательное одобрение со стороны национальной федерации. Предложение было отклонено.