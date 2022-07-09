Авербух о шоу в Сочи: «Выступление Щербаковой никого не оставило равнодушным. Аня сделала несколько сложнейших тройных прыжков ультра-си»

«Вчера состоялась премьера грандиозного гала-шоу. Была потрясающая атмосфера и после завершения зрители стоя аплодировали нашим чемпионам. Выступление Анны Щербаковой никого не оставило равнодушным. Аня в первом отделении показала фрагменты произвольной программы и сделала несколько сложнейших тройных прыжков ультра-си. Публика дважды вызывала ее на бис и она снова блестяще выполнила тройной лутц.



Второе отделение Аня завершала новым номером, который я подготовил для нее на стихи Булата Окуджавы (»Молитва«). И мне кажется, что в ее исполнении это получилось очень трогательно. Аня также участвовала в групповом номере вместе с другими чемпионками — Женей Медведевой, Женей Тарасовой, Оксаной Домниной, Сашей Степановой, Марией Петровой… И эта композиция тоже была принята блестяще. После завершения программы Аню переполняли впечатления.



Перед началом шоу она достаточно сильно волновалась, это чувствовалось. Аня была очень довольна, что ей удалось справиться и исполнить все сложные прыжки. Ей нравится наш коллектив и она сказала, что очень комфортно выступать вместе со всеми. Шоу прошло с большим успехом и все ребята окрылены», — сказал Авербух.