На Украине олимпийского чемпиона осудили за выступление на шоу Навки

В НОК страны назвали поступок Петренко неприемлемым. «Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» — подчеркнули они.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервилле в мужском одиночном катании. Он является первым вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.

19 июня украинский боксер Иван Редкач показал фотографию с россиянином Дмитрием Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. После этого в комментариях на него обрушилась критика, многие пользователи обвинили его в предательстве родины.