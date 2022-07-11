Этап Гран-при по фигурному катанию перенесен из России в Финляндию

ТАСС, 11 июля. Международный союз конькобежцев (ISU) перенес этапы Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 из России и Китая в Финляндию и Великобританию соответственно. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба организации.

Этапы Гран-при пройдут в финском Эспоо с 25 по 27 ноября и британском Шеффилде с 11 по 13 ноября. Календарь соревнований включает шесть этапов Гран-при. Помимо Финляндии и Великобритании, соревнования пройдут в США, Канаде, Франции и Японии. Финал Гран-при пройдет с 8 по 11 декабря в итальянском Турине.

25 апреля совет ISU отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела сообщила о том, что Финляндия готова принять этап Гран-при.