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16:35 (мск), источник: ТАСС

Этап Гран-при по фигурному катанию перенесен из России в Финляндию

Соревнования, запланированные в Китае, пройдут в Великобритании.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 11 июля. Международный союз конькобежцев (ISU) перенес этапы Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 из России и Китая в Финляндию и Великобританию соответственно. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба организации.

Этапы Гран-при пройдут в финском Эспоо с 25 по 27 ноября и британском Шеффилде с 11 по 13 ноября. Календарь соревнований включает шесть этапов Гран-при. Помимо Финляндии и Великобритании, соревнования пройдут в США, Канаде, Франции и Японии. Финал Гран-при пройдет с 8 по 11 декабря в итальянском Турине.

25 апреля совет ISU отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела сообщила о том, что Финляндия готова принять этап Гран-при.

7 июня конгресс ISU оставил в силе решение от 1 марта об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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