В ISU подтвердили перенос этапа Гран-при по фигурному катанию из России
Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в финский город Эспоо, сообщается на сайте ISU.
Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в финский город Эспоо, сообщается на сайте ISU.
В апреле ISU принял решение отменить российский этап серии Гран-при и продлил действие отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В Китае сохраняются коронавирусные ограничения, в мае ISU убрал из своего календаря этап в этой стране.
Международный союз конькобежцев также подчеркнул, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой ISU до дальнейшего уведомления.
Гран-при в Эспоо пройдет
Серия Гран-при 2022 года будет состоять из шести этапов. Она стартует 21 октября турниром Skate America, а финал Гран-при пройдет