В ISU подтвердили перенос этапа Гран-при по фигурному катанию из России

В апреле ISU принял решение отменить российский этап серии Гран-при и продлил действие отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В Китае сохраняются коронавирусные ограничения, в мае ISU убрал из своего календаря этап в этой стране.

Международный союз конькобежцев также подчеркнул, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой ISU до дальнейшего уведомления.

Гран-при в Эспоо пройдет 25—27 ноября . Новый хозяин китайского этапа, который запланирован на 11—13 ноября , еще не определен. Ранее на официальном сайте ISU был размещен обновленный календарь. Отмечалось, что данный этап пройдет в английском Шеффилде, но позже информация была удалена.