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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ISU подтвердили перенос этапа Гран-при по фигурному катанию из России

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в финский город Эспоо, сообщается на сайте ISU.

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Источник: РИА "Новости"

В апреле ISU принял решение отменить российский этап серии Гран-при и продлил действие отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В Китае сохраняются коронавирусные ограничения, в мае ISU убрал из своего календаря этап в этой стране.

Международный союз конькобежцев также подчеркнул, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой ISU до дальнейшего уведомления.

Гран-при в Эспоо пройдет 25—27 ноября. Новый хозяин китайского этапа, который запланирован на 11—13 ноября, еще не определен. Ранее на официальном сайте ISU был размещен обновленный календарь. Отмечалось, что данный этап пройдет в английском Шеффилде, но позже информация была удалена.

Серия Гран-при 2022 года будет состоять из шести этапов. Она стартует 21 октября турниром Skate America, а финал Гран-при пройдет 8—11 декабря в итальянском Турине.

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