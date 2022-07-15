«Рассмотрели быстро и эффективно»: эксперты WADA — о деле Валиевой

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото Игр в командном турнире. Сразу после этого стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA, допустил россиянку до личного турнира Игр.

«Одна из проблем, с которыми пришлось столкнуться, связана с делом спортсмена, выступавшего в фигурном катании, который оказался вовлечен в расследование в связи с допингом. Эта история привлекла большое внимание во время Олимпийских игр, проба, ставшая предметом расследования, была взята до Игр и не является частью антидопинговой программы Олимпийских игр в Пекине. Этот образец был взят за несколько недель до начала Игр под контролем национального антидопингового агентства. По ряду причин итоги анализа не были опубликованы до начала Игр в Пекине», — говорится в отчете.