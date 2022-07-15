Тутберидзе назвала американского журналиста «дерьмом». Ее поддержала Тарасова

Дейв Лиз — один из самых громких ньюсмейкеров в фигурном катании нынешним летом. Он взрывал интернет информацией о смене спортивного гражданства российскими фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, а также рассказывал о якобы существовавших «намерениях» Этери Тутберидзе тренировать в США. Все это было опровергнуто лично Дианой и Этери Георгиевной.

Казалось бы, история информационных фейков этим и закончится. Но тут Тутберидзе резко высказалась об американском журналисте.

— Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе, — так отозвалась об американце Тутберидзе в социальных сетях.

Ответ Лиза был достаточно лаконичным:

— Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста.

Что разозлило Тутберидзе

Совершенно очевидно, что Этери Георгиевна крайне недовольна скандальными высказываниями американца. Только этим летом Лиз запустил в сеть несколько фейковых новостей о самой Тутберидзе и о ее дочери Диане.

В начале июня американский паблик The Skating Lesson, который ведет Лиз, сообщил, что Диана Дэвис может перейти под флаг США, а сама Тутберидзе хочет тренировать США. Реакция главных героев новостей была достаточно оперативной: Этери Георгиевна назвала информацию, а Диана саркастически написала в соцсетях: «Какие интересные новости мы про себя узнаем».

В конце месяца этот же паблик вновь посвятил несколько постов танцевальной паре Дэвис — Смолкин — якобы у них состоится просмотр в американской федерации, и вроде бы уже имела место встреча с ее представителями. И продолжал утверждать, что готовится переход российской пары в сборную США.

Но и это не все — тот же источник поделился сертификатом из штата Невада, который свидетельствовал о женитьбе Дианы и Глеба. Отец Смолкина, известный актер Борис Смолкин, заявил, что ничего не знает о свадьбе сына. А сами «новобрачные» опубликовали пост в социальных сетях, где опровергли все набросы о смене гражданства. Правда, при этом сообщили о смене тренера. О личной жизни спортсмены ничего говорить не стали:

«В последнее время в сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперёд в мастерстве, в наших индивидуальных и партнёрских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах.



Что касается остальных новостей, то в фигурном катании во всём мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведёнными правилами. Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов», — написали Диана и Глеб в соцсетях.

Этери Тутберидзе же хранила молчание до текущего момента. Но кажется, что тирада новостей, которую сгенерировал американский журналист, видимо, сильно разозлила заслуженного тренера России и вызвала столь резкий комментарий.

Реакция общественности

Многие люди из мира нашего фигурного катания ожидаемо поддержали Этери Георгиевну. Хореограф группы Алексей Железняков заявил, что полностью согласен со словами Тутберидзе:

«Да, я с ней полностью согласен! Это она еще мягенько прошлась. Все привыкли, что Этери Георгиевна никогда не отвечает на нападки. Но, если Этери ответит, все сразу в обмороке. Да, на самом деле, давайте называть все своими именами. Хватит лицемерить. Уж этот господин точно заслужил такую “похвалу”. Я бы давно уже это сделал на месте Тутберидзе. Тем более, если затронули семью», — сказал Железняков «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала правильными слова Тутберидзе.

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он еще раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У нее прекрасные результаты и прекрасные отношения с ее спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани, то, что можно и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — сказала Тарасова «СЭ».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посоветовала российскому тренеру заниматься собой. «Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», — сказала Роднина Sport24.

Кто такой Дейв Лиз

Американский журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson уже не первый раз нападает на российских фигуристов. В 2021 году он в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель написал о то, что в России якобы используются гормоны для замедления физического развития фигуристок-тинейджеров. Российская общественность крайне негативно отреагировала на его высказывания. Реакция дошла и до Лиза, который в ответ вновь прошелся по группе Тутберидзе. Позднее он высказывался о тренере Сергее Розанове, который на тот момент работал в «Хрустальном».

— Иногда говорят, что американцы на интервью всегда такие улыбчивые и пушистые, — рассуждал блогер. — Но в России есть Сергей Розанов. Мы помним, как Татьяна Тарасова говорила, что Алена Косторная должна извиниться перед всей нацией. Так вот Розанов умудрился поцеловать в задницу всех.

Он поцеловал в зад Этери Тутберидзе, когда признал какой она прекрасный тренер, что он получил кучу опыта и просто хотел попробовать что-то новое, когда решил уйти. Он любит Тутберидзе, он любит Веру Арутюнян, жену Рафаэля, он поцеловал в зад Евгения Плющенко, поцеловал в зад Алексея Мишина, у которого прочитал все книги. Поцеловал в зад Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова.

Говорят, что он в черном списке в России? Так и есть — сейчас он в черном списке. Поэтому он пытается наладить отношения сразу со всеми. Мы знаем, что Тутберидзе умеет прощать, к тому же у нее стало много катков, а значит и тренеров нужно больше. Мне кажется, он может вернуться, но на меньшую зарплату.

Затем Лиз говорил об Алене Косторной — заявил, что она ничего не добьеся без тройного акселя, не забыв снова задеть Тутберидзе:

— Сразу вслед за травмой на этой неделе Алена Косторная заявила, что хочет соревноваться еще четыре года. Даже несмотря на то, что фигуристка без тройного акселя и четверных не продержится и четырех минут в группе Тутберидзе.

Этери, как и всегда, понимает, насколько важно «смягчить удар»: говорить публике то, что она хочет слышать и постепенно забудет. Фанаты «попадутся на крючок» этой истории до тех пор, пока она уже не будет иметь значения. Надо убедиться, что королеву Тутберидзе никто не посмеет обвинять.

В своем недавнем видео на YouTube Косторная сказала нам, что травма на тройном акселе может случиться с любым фигуристом, в любое время и в любой стране мира. И, даже если забыть тот факт, что 18-летняя фигуристка известна конфликтами со своими тренерами, она вряд ли говорила бы так без их разрешения, — приводит слова Лиза The Skating Lesson.

Но были у Дэйва и лестные комментарии в адрес россиян — подобного от американского журналиста удостоилась Евгения Медведева. А произошло это после выступлений двукратной чемпионки мира и Европы в проекте «Ледниковый период»:

«Медведева понимает, что такое слава. Рейтинги шоу “Ледниковый период” в России выше, чем у соревнований по фигурному катанию. В каждом новом выпуске она все больше целует своего партнера. Она знает, как делать заявления для прессы. Она знает, как плакать. Медведева — Мадонна фигурного катания. Евгения понимает славу, публичность. Считаю, что она станет еще большей звездой. Она комментирует фигурное катание. Я уверен, что она будет плакать на камеру, как Тарасова. Она научилась этому и является настоящей артисткой. Она станет еще более популярной, чем была во время выступлений в любительском фигурном катании», — заявил Лиз.

Теперь Дейв получил жесткую отповедь в свой адрес от одного из самых ярких тренеров современности. Но вряд ли это остановит его от дальнейших высказываний в адрес российского фигурного катания. Впрочем, можно расценивать его деятельность и с позитивной точки зрения в нынешних условиях: о нас точно не забудут.