Бежавший из СССР олимпийский чемпион Протопопов попросил у России помощи в сохранении личного архива

Протопопов и Белоусова стали олимпийскими чемпионами в парном катании в 1964 и 1968 годах. Они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

Протопопов более 40 лет живет в Швейцарии, куда он вместе с женой сбежал из СССР. В 2017 году Белоусова скончалась, 90-летний Протопопов живет один, сейчас решается вопрос о его возможном переезде в другой дом на время планового ремонта.

«Мне не потянуть того, чтобы сохранить наш бесценный материал — результат всей нашей жизни, работы в искусстве без намеков на лень в течение 63 лет. Там чистое фигурное катание, которое собиралось для России. Россия не сказать, что не нуждалась в этом, но она не обращала внимания на то, что мы говорили. Мне сейчас достаточно средств, чтобы хорошо питаться, но ни на что больше не хватает, поэтому я волнуюсь за наш бесценный материал, не хочу, чтобы он пропал. Хотелось бы, чтобы он принадлежал России, но сам я этого сделать не могу», — рассказал Протопопов ТАСС.