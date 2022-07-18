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19:18 (мск), источник: Sport24

Бежавший из СССР олимпийский чемпион Протопопов попросил у России помощи в сохранении личного архива

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов попросил у России помощи в сохранении личного архива, который он собирал вместе с женой и партнершей по спортивной паре Людмилой Белоусовой.

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Источник: РИА "Новости"

Протопопов и Белоусова стали олимпийскими чемпионами в парном катании в 1964 и 1968 годах. Они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

Протопопов более 40 лет живет в Швейцарии, куда он вместе с женой сбежал из СССР. В 2017 году Белоусова скончалась, 90-летний Протопопов живет один, сейчас решается вопрос о его возможном переезде в другой дом на время планового ремонта.

«Мне не потянуть того, чтобы сохранить наш бесценный материал — результат всей нашей жизни, работы в искусстве без намеков на лень в течение 63 лет. Там чистое фигурное катание, которое собиралось для России. Россия не сказать, что не нуждалась в этом, но она не обращала внимания на то, что мы говорили. Мне сейчас достаточно средств, чтобы хорошо питаться, но ни на что больше не хватает, поэтому я волнуюсь за наш бесценный материал, не хочу, чтобы он пропал. Хотелось бы, чтобы он принадлежал России, но сам я этого сделать не могу», — рассказал Протопопов ТАСС.

Олимпийский чемпион отметил, что собранный им архив «совершенно уникальный». «Мы создали специальный фильм для обучения нынешних российских фигуристов, он занимает часть того, что у нас есть. А есть у нас очень многое, то, чего себе не может представить даже самый богатый человек», — сказал Протопопов.

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